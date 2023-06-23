Кириенко: российские боксеры будут участвовать в турнирах только без ограничений

Российские боксеры готовы участвовать в международных соревнованиях только при отсутствии любых ограничений. Об этом ТАСС в пятницу заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

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"Мы считаем участие российских боксеров на международных соревнованиях на условиях политического характера абсолютно неприемлемым. Таким образом, российские боксеры готовы выступать на международных соревнованиях на равных условиях допуска с боксерами иных государств, выступающих под своими государственными символами", - сказала Кириенко.

В четверг сессия Международного олимпийского комитета (МОК) лишила Международную ассоциацию бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев, статуса признания.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.