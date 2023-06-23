Капитан сборной России по боксу заявил, что команда не будет выступать без флага и гимна

"Мы не согласны с решением МОК, мы тренируемся днем и вечером, - сказал Гаджимагомедов. - Мы будем боксировать, мы хотим боксировать, но только наравне с другими странами. Чтобы была справедливость, чтобы нас не ограничивали, чтобы нам не говорили, что мы должны подписать какие-то договора. С такими условиями не хотим выступать".