20-летний российский боксёр погиб в ДТП под Читой

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, всё боксерское сообщество Забайкальского края скорбит вместе с вами. Саша всегда будет для нас примером безграничной преданности своему делу. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах навсегда», — сообщается в пресс-службе федерации бокса Забайкалья.