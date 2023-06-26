Российский чемпион Бетербиев и британец Смит провели дуэль взглядов перед титульным боем

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и претендент на его титулы, экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Каллум Смит провели первую дуэль взглядов перед поединком, который запланирован на 19 августа в канадском Квебеке.

Соперники были сдержанны, проявляли уважение друг к другу, в драку раньше времени никто не полез. Однако чуть позже это не помешало Смиту и его промоутеру Эдди Хирну смаковать детали того, как британец отправит нашего чемпиона в нокаут на ринге.

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За свою карьеру среди профи 33-летний Смит провел 29 боев, одержал 28 побед, в том числе 21 - нокаутом. Единственное поражение он потерпел от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса в декабре 2020 года. А обязательным претендентом на титул WBC Каллум стал после того, как в августе 2022-го отправил на настил ринга француза Матьё Бодерлика.

- Я стал лучше, чем был два-три года назад, - приводит слова Смита с пресс-конференции портал AllBoxing.ru. - Я всегда верил в свои способности. Я установил себе высокую планку и хочу стать лучшим в мире. У Артура три пояса, и я видел многие его бои за эти годы. Он не такой непобедимый, как некоторые думают. А у меня есть стиль, который может его победить.

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Эдди Хирн, как и полагается промоутеру, градус противостояния подкрутил.

- Каллум нокаутирует Бетербиева. Конечно, не нужно забываться, потому что Бетербиев - фаворит, - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. - Но Смит сделает то, что у него получается лучше всего - поймает его левым хуком. Это будет нокаут одним ударом.

Артур Бетербиев обычно слов на ветер на бросает. За него говорит его победная серия: 19 побед, 19 нокаутов. В январе россиянин досрочно остановил в восьмом раунде другого британца Энтони Ярда.