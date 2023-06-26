Олимпийский чемпион Поветкин может вернуться на ринг
Боксер-тяжеловес Александр Поветкин заявил, что возобновил тренировки. В интервью YouTube-каналу «Ушатайка» олимпийский чемпион допустил свое возвращение на ринг.
По его словам, сейчас он проводит тренировки «в легкую», а решение об участии в новых боях примет в ближайшие месяцы.
«Буду выступать, не буду — наверное нет, но всякое может быть. Как попрет. Если попрет, то почему нет, а если не будет желания или еще чего-нибудь, то не буду», — сказал Поветкин в ответ на вопрос о возможном возобновлении карьеры.
Напомним, что за свою карьеру Поветкин принял участие в 40 боях. Последний поединок состоялся в марте 2021 года — тогда российский боксер потерпел поражение от Диллиана Уайта и потерял титул временного чемпиона по версии WBC. Всего он выиграл 36 боев, потерпел 3 поражения и один раз сразился вничью.