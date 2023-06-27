Бетербиев высказался о возможном бое с Биволом

«Считаю, что у Бивола больше отговорки. Считаю, что они неправильно поступают. Я не должен и не буду за ними бегать. Мне это надоело. Три пояса у нас, нужен только один. А кому нужно три сразу – это он. А всё, что они говорят, это болтология.



Пудрят мозги людям. Чисто спортивная составляющая кому интересна, чтобы кто-то стал абсолютным чемпионом мира. Я уже устал про это говорить уже», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.