Бивол рассказал, когда рассчитывает провести бой и назвал желаемого соперника

«Когда следующий бой? Надеюсь, в сентябре или октябре. Мы не вели переговоры с Буатси, но он мог стать моим прошлым соперником. Я готов к любому бою в своей весовой категории. По поводу того, где будет поединок, у меня нет предпочтений. Если будет возможность подраться за пояса, спущусь во второй средний вес. Хотел бы подраться с Чарло, если он выиграет у Канело. Но не стремлюсь к конкретному имени. Если будет хорошее предложение спуститься за поясом, я это сделаю, но предпочитаю драться в своём весе», — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV.