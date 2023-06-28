Волкановски прояснил позицию по готовности дать титульный бой Топурии

«Я слышу, как многие называют различных потенциальных соперников для Топурии. Мой ответ: «Нет, не делайте этого». Просто дайте этого парня мне. Честно говоря, я не собираюсь говорить слишком много. Думаю, он хороший боец», — сказал Волкановски на канале ESPN MMA в YouTube .

Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия победил единогласным решением американца Джоша Эмметта.