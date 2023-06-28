Стало известно об отказе Фьюри драться с Усиком в Саудовской Аравии

Стало известно об отказе британского боксера Тайсона Фьюри драться с украинцем Александром Усиком на супертурнире в Саудовской Аравии. Об этом в Майкл Бенсон.

«Мне сообщили, что декабрьский бой Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии невозможен. Переговоры продолжаются, но довольно надежные источники говорят, что поединка с Усиком в этом году не будет», — заявил Бенсон, ссылаясь на слова бизнесмена Саймона Джордана.

14 апреля появилась информация, что в декабре текущего года в Саудовской Аравии планируют организовать турнир с участием четырех боксеров.

«Назначены три боя: Фьюри против Усика, [Деонтей] Уайлдер против [Энтони] Джошуа, и два победителя этих боев встретятся друг с другом», — рассказал Джордан.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения в карьере. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).