Промоутер оценил вероятность боя Фьюри против Нганну и Джонса

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, оценил вероятность проведения боя против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса и бывшего чемпиона Фрэнсиса Нганну. Его слова приводит talkSPORT.

Уоррен заявил, что Фьюри готов к этим поединкам.

«Если они хотят организовать их на боксерском ринге, то сложностей вообще нет. Это было бы огромное, грандиозное событие», — отметил промоутер, добавив, что устроить эти встречи можно «уже сейчас».

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения. Джонс в смешанных единоборствах одержал 27 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием признали несостоявшимся. Он удерживает чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.