Бивол обозначил позицию насчет боя с Бенавидесом

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол высказался о потенциальном поединке с двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвидом Бенавидесом. По словам Бивола , он не против такого боя.

«Это был бы отличный бой, почему бы и нет? Но моя цель – драться за пояса», — приводит слова Бивола BoxingScene.

Напомним, в последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом, который до этого поединка так же, как и он, никогда не проигрывал. Противостояние проходило 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Бивол победил единогласным решением судей.