Усик подписал контракт на бой против Фьюри
Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой против британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас в Twitter.
«Просто хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика все подписано и заверено», — заявил Климас и отметил, что все хотят, чтобы этот поединок состоялся.
Ранее стало известно об отказе Фьюри драться с Усиком на турнире в Саудовской Аравии в декабре 2023 года.
«Переговоры продолжаются, но довольно надежные источники говорят, что поединка с Усиком в этом году не будет», — рассказал журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на слова бизнесмена Саймона Джордана.
В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения в карьере. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), IBF и WBA Super в супертяжелом весе.