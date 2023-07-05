Усик подписал контракт на бой против Фьюри

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой против британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас в Twitter.

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«Просто хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика все подписано и заверено», — заявил Климас и отметил, что все хотят, чтобы этот поединок состоялся.

Ранее стало известно об отказе Фьюри драться с Усиком на турнире в Саудовской Аравии в декабре 2023 года.

«Переговоры продолжаются, но довольно надежные источники говорят, что поединка с Усиком в этом году не будет», — рассказал журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на слова бизнесмена Саймона Джордана.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения в карьере. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).