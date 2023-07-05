Уайлдер подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии

Компания Skill Challenge Promotions из Саудовской Аравии подписала контракт с американским боксёром, бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает ProBox TV.

© Чемпионат.com

По данным ресурса, официально о сделке сообщат на следующей неделе.

Один из инсайдеров также рассказал, что контракт с Skill Challenge Promotions в скором времени подпишет Девин Хейни.

Ранее сообщалось, что Уайлдер может провести бой с британцем Энтони Джошуа. В активе Уайлдера 43 победы, 42 из которых нокаутом, ничья и два поражения.