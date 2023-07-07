Волкановски и Родригес провели дуэль взглядов перед боем на UFC 290

Пресс-служба UFC поделилась видео с дуэли взглядов австралийца Александра Волкановски и мексиканца Яира Родригеса , которые сразятся друг с другом в ночь с 8 на 9 июля мск в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 290. Кроме того, промоушен продемонстрировал дуэли взглядов Брэндона Морено (Мексика) и Александра Пантожи (Бразилия), а также Роберта Уиттакера (Австралия) и Дрикуса Дю Плесси (Южная Африка).

В смешанных единоборствах в активе Волкановски 27 боёв, в которых он одержал 25 побед (12 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Родригеса 19 поединков, в которых им было добыто 15 побед (пять — нокаутом). Три раза Яир терпел поражения, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.