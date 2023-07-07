Фьюри высказался о шансах провести бой с Нганну по правилам бокса

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о шансах провести бой против бывшего чемпиона UFC француза Фрэнсиса Нганну. Его слова приводит YouTube-канал Out of Interest Podcast.

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«Потенциал у такого поединка есть, и мы получили много предложений с Ближнего Востока касательно его организации этим летом», — заявил Фьюри.

Он подчеркнул, что француз хочет провести бой по правилам бокса.

31 января Фьюри заявил, что хочет подраться с Нганну в случае, если не получит бой против украинца Александра Усика.

«Это рискованно, потому что Фрэнсис в какой-то момент считался самым сильным панчером в единоборствах. С такими перчатками единственное, что требуется, это один удар — и все кончено», — поделился британец.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел 3 поражения. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.