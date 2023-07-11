Названы дата и место боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну

Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и франко-камерунский боец ММА, экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну проведут бой 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист ESPN Майк Коппингер. Правила и количество раундов пока неясны.

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При этом президент WBC Маурисио Сулейман не дал ответ на вопрос, будет ли на кону титул Фьюри в супертяжёлом весе.

На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.