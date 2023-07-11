Стоимость билета на предстоящий бой Усика составляет всего 11 евро

Британский таблоид The Sun сообщил, что наиболее доступные билеты на бой чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа стоят всего 11 евро.

Поединок должен пройти в Вроцлаве 26 августа на арене вместимостью 24 000 человек.

Для сравнения, самый дешевый билет на следующий бой Энтони Джошуа против Диллиана Уайта стоит 40 фунтов стерлингов.

За свою карьеру 36 летний Усик одержал 20 побед, не потерпев ни одного поражения на профессиональном ринге. 25 летний Дюбуа выиграл 19 из 20 поединков, 18 раз закончив бой нокаутом.