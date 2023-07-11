Никита Цзю узнал имя следующего соперника и дату боя

25-летний австралиец Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, следующий поединок проведёт с соотечественником Лиамом Уилсоном. Об этом информирует BoxingScene. Сообщается, что бой запланирован на 23 августа.

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В общей сложности за время профессиональной карьеры Никита провёл шесть боёв, одержав победы в каждом из них. Последний бой он провёл в мае. Тогда он встречался с австралийцем Бенджамином Боммбером и победил нокаутом в первом раунде.