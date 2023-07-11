Британский боксер отказался отдать миллион долларов Украине
Представитель украинского боксёра Александра Усика заявил, что британский спортсмен Тайсон Фьюри отверг предложение отправить 1 миллион долларов в поддержку Украины. Об этом сообщает Boxing Social.
По его словам, Усик предложил Фьюри распределить гонорар в пользу британца, если тот отправит 1 миллион долларов Украине. «Фьюри сказал Усику:
"Ты и твоя команда достойны 30% гонорара".
Усик ответил на этот блеф:
"Я готов, давай распределим гонорар 70 на 30, дело не в деньгах. Но есть одно условие. Ты должен заплатить миллион Украине. Это не пожертвование, не благотворительность, это мое условие. Тайсон не захотел платить Украине. И я никогда не назову вам причину. Потому что это разрушит его имидж навсегда», – заявил представитель Усика.
34-летний Дерек Чисору провёл на профессиональном ринге 34 боя, среди которых нет ни одного поражения. Александру Усику 36 лет, и он также остаётся непобеждённым – на его счету 20 выигранных боёв.
Ранее стало известно, что билеты на бой Усика и Дюбуа продают по рекордно низким ценам.