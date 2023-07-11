Британский боксер отказался отдать миллион долларов Украине

"Я готов, давай распределим гонорар 70 на 30, дело не в деньгах. Но есть одно условие. Ты должен заплатить миллион Украине. Это не пожертвование, не благотворительность, это мое условие. Тайсон не захотел платить Украине. И я никогда не назову вам причину. Потому что это разрушит его имидж навсегда», – заявил представитель Усика.