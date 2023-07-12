Тарасов объяснил, почему у Нганну нет шансов против Фьюри

«Как минимум, весь мир будет на это смотреть. Очередное интересное противостояние. Мы знаем, что Фрэнсис Нганну — опытный боец. Не боксер, конечно, но все-таки ударник. Многие профессионалы понимают, что у Нганну шансов нет, но надеются, что бой получится крутым и интересным. Может быть, будет апсет года, и Фьюри проиграет. Мы понимаем, что он выиграет, но есть надежда, что Нганну победит», — сказал Тарасов «Газете.Ru».