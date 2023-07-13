Ковалев сообщил о срыве боя с последним соперником Бивола

«Когда менеджер объявил мне о бое против Хильберто Рамиреса, я обрадовался как дитя и принял этот вызов, несмотря на то что у нас была запланирована семейная поездка в Колумбию.



Я проводил свою семью в Колумбию, так как всё уже было оплачено, а сам начал подготовку к бою 19 августа. День за днём я тренировался и готовился к бою, а сегодня утром мне позвонил менеджер и сообщил, что бой отменяется, так как они очканули со мной боксировать», – написал Ковалёв в социальных сетях.