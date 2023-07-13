Агент Нганну высказался о гонораре, который боец получит за бой с Тайсоном Фьюри

«Скажу так: сумка [с деньгами] будет такая большая, что её и вправду можно будет уронить по дороге в банк. Даже не знаю, что теперь скажут наши хейтеры. В любом случае они снова окажутся неправы. Могу сказать, что сейчас мы счастливы. UFC? В этом бою он заработает больше, чем во всех своих поединках в UFC вместе взятых. В разы. Даже будучи чемпионом ему пришлось бы драться несколько раз только для того, чтобы приблизиться к этой сумме», — сказал Мартин на канале MMAFightingonSBN в YouTube.