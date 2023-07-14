Боксер Хатаев высказался о бое с чемпионом мира

Боксер Хатаев — о бое с чемпионом мира: «Я не собираюсь подстраиваться под стиль Лопеса»
Российский боксер Имам Хатаев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом мира кубинцем Арленом Лопесом.
Бой пройдет 15 июля на Пхукете (Таиланд). Ранее Хатаев уже побеждал Лопеса в финале серии WBT Golden Belt в Марокко.
— Я чувствую себя хорошо и готов выстоять все пять раундов, но если смогу победить раньше, то будет еще лучше. Я с нетерпением жду боя в профессиональных перчатках. Я не собираюсь играть с Лопесом и подстраиваться под его стиль, я буду оказывать на него давление и сильно бить. Я не знаю, чего ожидать от моего соперника завтра, так как он очень опытный боксер и может быть непредсказуемым. Тем не менее я готов ко всем возможным сценариям в этом бою, — рассказал Хатаев, слова которого приводит официальный сайт IBA.
Российский спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр и чемпионата мира в полутяжелом весе. Хатаев дебютировал в профессиональном боксе в ноябре 2021 года, одержав верх над азербайджанцем Исматом Эйнуллаевым. Всего на счету россиянина три профессиональных поединка и три победы.