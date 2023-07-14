Боксер Хатаев высказался о бое с чемпионом мира

— Я чувствую себя хорошо и готов выстоять все пять раундов, но если смогу победить раньше, то будет еще лучше. Я с нетерпением жду боя в профессиональных перчатках. Я не собираюсь играть с Лопесом и подстраиваться под его стиль, я буду оказывать на него давление и сильно бить. Я не знаю, чего ожидать от моего соперника завтра, так как он очень опытный боксер и может быть непредсказуемым. Тем не менее я готов ко всем возможным сценариям в этом бою, — рассказал Хатаев, слова которого приводит официальный сайт IBA.