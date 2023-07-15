Лебедев отреагировал на желание Усика стать президентом Украины

Российский боксер Денис Лебедев отреагировал на желание украинца Александра Усика стать президентом Украины. Его слова приводит Sport24.

«К сожалению, у них уже есть печальный опыт с [Владимиром] Зеленским. Если сравнивать, думаю, Усик будет лучшим президентом», — заявил Лебедев.

При этом он посчитал, что Усик любит свою страну, однако не исключил, что его слова являются бравадой.

14 июля Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Он рассказал, что вернется в первый тяжелый вес, еще раз станет абсолютным чемпионом и затем будет баллотироваться в президенты.