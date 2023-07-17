Женский бокс всё чаще привлекает к себе пристальное внимание. Правда, пока именно экстравагантным поведением спортсменок и неожиданными выходками. Совсем недавно Эмбер О'Доннелл и Уитни Джонс провели стердаун, который запомнится надолго. Видимо, их решила затмить 22-летняя британка Даниэлла Хемсли. Звезда социальных сетей ярко отпраздновала дебютную победу в профессиональном боксе.

Хемсли пригласили стать участницей боксёрского вечера Kingpyn High Stakes в Дублине (Ирландия). Соперницей стала представительница Польши Александра Даниэлка. Та самая, которая проиграла в дебютном поединке Элли Брук. Даниэлла также стартовала с поражения – уступила бразильянке Джулли Оливейре. Поэтому девушки горели желанием всё-таки добыть первую победу.

Поединок прошёл всю дистанцию в пять двухминутных раундов, по ходу которых соперницы обменивались очень увесистыми и ощутимыми ударами. Дело ожидаемо дошло до судейского решения. Все рефери единогласно поддержали Хемсли. А дальше британка удивила и их, и собравшуюся аудиторию. Она не смогла сдержать эмоций от дебютной победы и показала грудь в прямом эфире. Трибуны буквально взорвались от восторга.

Правда, такое поведение Хемсли понравилось далеко не всем. Даниэллу раскритиковал известный промоутер Эдди Хирн:

«Если я начну причитать… люди всё равно осудят меня. Но меня спрашивают, и я скажу, что ненавижу это. Просто ненавижу. Мы проделали тяжелейшую работу для того, чтобы женщины уважались в боксе за навыки, достоинства и упорный труд. Нужно понимать кое-что – это не бокс».