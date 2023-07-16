Менеджер Ломаченко оценил вероятность реванша с Хейни
Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко, оценил вероятность организации реванша с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Девином Хейни.
«Хотим ли мы устраивать реванш? Да, конечно. Получится ли у нас? Скорее всего, нет, потому что Хейни уже знает, с кем дрался.
Выиграл ли Василий? Да, никаких сомнений. Но, к сожалению, судьи, и я не хочу сказать, что они были куплены, увидели нечто отличное от того, что увидели мы. Все знают, кто победил в этом бою, и это Лома. И я не верю, что Хейни даст ему реванш», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.
Напомним, бой Ломаченко и Хейни состоялся в мае, американец победил единогласным решением.
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