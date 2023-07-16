Менеджер Ломаченко оценил вероятность реванша с Хейни

«Хотим ли мы устраивать реванш? Да, конечно. Получится ли у нас? Скорее всего, нет, потому что Хейни уже знает, с кем дрался.



Выиграл ли Василий? Да, никаких сомнений. Но, к сожалению, судьи, и я не хочу сказать, что они были куплены, увидели нечто отличное от того, что увидели мы. Все знают, кто победил в этом бою, и это Лома. И я не верю, что Хейни даст ему реванш», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.