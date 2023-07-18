Шакур Стивенсон стал обязательным претендентом на титул WBC

«21 июля, в пятницу, истекает дедлайн для Хейни. До того времени он должен решить – бой за пояс WBC с Прогрейсом или же продолжение карьеры в лёгком весе. Стивенсон – его обязательный претендент», — рассказал президент WBC Маурисио Сулейман в интервью Бродвею Джоэлу.