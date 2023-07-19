Усик подписал контракт с профессиональным футбольным клубом

Чемпион мира по боксу в супертяжёлой весовой категории украинец Александр Усик подписал контракт с клубом "Полесье".

Как сообщает пресс-служба команды, соглашение рассчитано на один год. В своей первой профессиональной команде боксёр будет выступать под 17-м номером.

В сезоне-2023/2024 "Полесье" выступит в Высшей лиге Украины. В минувшем сезоне команда заняла 1-е место во втором дивизионе чемпионата страны.