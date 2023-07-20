Модель исключили из турнира по боксу за обнаженную грудь

«Стремясь обеспечить болельщиков лучшими событиями в сфере бокса, мы признаем, что субботний инцидент после боя мог оскорбить некоторых зрителей, и понимаем, что он не соответствовал стандартам, ожидаемым от бойцовских вечеров Kingpyn. Мы приносим свои извинения всем, кто был расстроен этим поведением во время трансляции. Боец (Хемсли), с которым произошел этот инцидент, не будет выступать в финале турнира. Также она решила на некоторое время оставить бокс», — говорится в заявлении.