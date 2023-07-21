Модель, показавшая грудь на ринге, раскрыла дальнейшие планы в боксе

22-летнея британская модель и звезда OnlyFans Даниэлла Хемсли заявила, что может и дальше заниматься боксом, несмотря на недавнюю демонстрацию груди после дебютной победы на ринге. Ранее сообщалось, что девушку отстранили от боксёрского турнира после её поступка.