$90.85-0.35101.83-0.61

Показавшая после боя грудь модель Даниэлла Хемсли раскрыла дальнейшие планы в боксе

22-летнея британская модель и звезда OnlyFans Даниэлла Хемсли заявила, что может и дальше заниматься боксом, несмотря на недавнюю демонстрацию груди после дебютной победы на ринге. Ранее сообщалось, что девушку отстранили от боксёрского турнира после её поступка.

Модель, показавшая грудь на ринге, раскрыла дальнейшие планы в боксе
© Чемпионат.com

«Меня не дисквалифицировали. Я просто решила отдохнуть от тренировок в течение нескольких недель, чтобы восстановиться, привести в порядок своё тело. Я планирую вернуться к боям зимой», — сказала Хемсли на своём канале в YouTube.

Напомним, Хемсли проводила дебютный поединок в боксе с представительницей Польши Александрой Даниэлкой. Соревнования проходили в рамках боксёрского вечера в Дублине (Ирландия). Даниэлла победила судейским решением. После резонанса, вызванного демонстрацией груди, Хемсли отстранили от участия в турнире.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости