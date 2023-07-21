Боец Шарафутдинов: Фьюри не почувствует Нганну

«Фьюри избоксирует и не почувствует Нганну. Потому что бокс – это не MMA. Думаю, удосрочит. Не в первых, но в поздних раундах. Поединок Фьюри и Усика? Я бы хотел увидеть бой Тайсона и Макса Бабанина. На это было бы интересно посмотреть. Это был бы крутой реванш», — сказал Шарафутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.