Японский боксер Иноуэ стал чемпионом мира в четвертой весовой категории

Японец Наоя Иноуэ завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 55,22 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем во вторник в Токио, он выиграл у американца Стивена Фултона техническим нокаутом в 8-м раунде.

Иноуэ стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. До этого он завоевывал пояса в категориях до 48,99 кг, до 52,16 кг и до 53,52 кг, в которой стал абсолютным чемпионом мира. В послужном списке 30-летнего японца теперь 25 побед (22 нокаутом), ни одного поражения. Он одержал 14-ю победу нокаутом в 15 последних поединках и 6-ю подряд. В 2019 году Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, выиграв у филиппинца Нонито Донейра.