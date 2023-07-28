Василевский рассказал, кого видит победителем в возможном бою Минеева и Арышева

«Всё зависит от того, будет ли Минеев готовиться, будет ли возможность, как долго он это будет делать. Арышев на ходу, он дерётся часто, дерётся успешно, у него кураж победный. Допустим, что он будет в хорошей форме и, возможно, лучшей форме в этом бою — тут сомнений нет. Но будет ли Володя в форме? Если Володя будет не в форме, то у Арышева есть шансы его победить. Потому что они будут рубиться в стойке.



У Димы есть нокаутирующий удар, он может попасть. Если же Володя будет готовиться и будет на уровне своего второго боя с Магой (Магомедом Исмаиловым), то тогда, в принципе, у Димы мало шансов. Вова не даст по себе попасть, он не будет рубиться вначале, а именно тактически и технически его переиграет. Вова более опытный и в кикбоксинге, и в ММА дрался с матёрыми бойцами. Если он будет готов, то победителем вижу Вову», — приводит слова Василевского Legalbet.