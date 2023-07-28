Артур Бетербиев рассказал о ходе подготовки к бою с Каллумом Смитом

«Тренировочный лагерь проходит как и всегда, всё нормально. Потихоньку готовимся к бою. Я всегда стараюсь по возможности выкладываться на все 100%. Всё идёт по плану, спарринги, тренировки. Что касается спарринг-партнёров, то некоторые приезжают, недели две отрабатывают, а затем уезжают. После этого приезжают другие. Мы так работаем. Так что пока всё идёт нормально», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.