Промоутер Хрюнов показал архивное фото с Майком Тайсоном

Майк Тайсон – один из самых известных боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. В 1982 году стал Национальным Олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе. Кроме того, Тайсон является самым высокооплачиваемым боксёром в истории до Флойда Мейвезера.