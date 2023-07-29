Тимофей Цзю: «В следующем году я стану лицом мирового бокса»

«Запомните мои слова: в следующем году я стану лицом мирового бокса. Эррол Спенс и Сауль Альварес – это те парни, за которыми я гонюсь. У нас есть несколько вариантов, но пока ничего не буду говорить. Раньше я гонялся за поясами, но сейчас меня больше интересуют имена. Я бьюсь ради уважения и славы. Титулы для меня ничего не значат», – заявил австралийский боксер Тимофей Цзю.