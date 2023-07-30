Усик сказал, когда планирует завершить карьеру

«Я не знаю, сколько ещё буду выступать, пока бог даёт мне силы, но нужно быть реалистами. Думаю, два или три года. Вы не заработаете все деньги в мире. Я хочу видеть своих детей, мои сыновья растут, и сейчас им нужно давать то, что они должны получать от отца», – приводит слова Усика издание Przeglad Sportowy.