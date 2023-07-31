Экс-тренер Дюбуа: бой Усика и Фьюри будет ужасным

«Я искренне считаю, что бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком будет ужасным. Не думаю, что этот поединок можно будет назвать потрясающим. Они попытаются перехитрить друг друга. Ни один из них не является сильным панчером. Фьюри будет много бороться, чтобы попытаться замедлить Усика. Он не сможет остановить его одним ударом и постарается выиграть по очкам. Но я не думаю, что это будет отличный бой», — сказал Макгиган на канале Boxing King Media в YouTube.