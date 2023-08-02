Усик рассказал, чем займется, если не получится стать президентом

«Сначала я закончу то, что должен. Мой путь, мое наследие. Что будет потом, я не знаю. Возможно, я стану главным тренером национальной сборной и буду готовить украинских боксеров к Олимпийским играм. А возможно, буду баллотироваться в президенты», — сказал Усик.