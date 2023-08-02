Боксер Усик рассказал, чем займется, если не получится стать президентом
Украинский боксер Александр Усик рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры. Его слова передает TNT Sports.
«Сначала я закончу то, что должен. Мой путь, мое наследие. Что будет потом, я не знаю. Возможно, я стану главным тренером национальной сборной и буду готовить украинских боксеров к Олимпийским играм. А возможно, буду баллотироваться в президенты», — сказал Усик.
2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель этого года.
Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
26 августа 2023 года Усик встретится с британским боксером Даниэлем Дюбуа. Это будет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (2-я защита Усика), The Ring (1-я защита Усика) в тяжелом весе.
Ранее российский боксер Батыргазиев рассказал о желании провести бой с украинцем.