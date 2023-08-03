Усик назвал единственный недостаток Тайсона Фьюри

Украинский боксер Александр Усик поделился мнением о британце Тайсоне Фьюри, заявив, что он слишком много болтает, передает TNT Sports.

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«Он замечательный человек, прекрасный отец, великолепный спортсмен. Но он слишком много болтает и мало действует. Весь мир хочет увидеть бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри», — сказал Усик.

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель этого года.

Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).