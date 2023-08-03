Тим Цзю в следующем поединке будет драться сразу за два пояса

Экс-боксер Константин Цзю: следующий бой Тима Цзю будет сразу за два пояса
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о следующем поединке своего сына Тима Цзю, заявив, что на кону будут сразу два пояса, передает «Чемпионат».
«Другие соперники всегда будут. Чарло не будет, будет другой. Сейчас Тимофей выходит против чемпиона WBC, у него будет объединение титулов», — сказал Цзю-старший.
Цзю без боя получит титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO). Это стало возможным после санкций о отношению к абсолютному чемпиону Джермеллу Чарло, который отказался от поединка с Цзю.
Свой последний бой Тим Цзю провел против мексиканца Карлоса Окампо 18 июня. Российско-австралийский боксер одержал победу и защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO (1-я защита Цзю) в 1-м среднем весе.
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