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Экс-боксер Константин Цзю: следующий бой Тима Цзю будет сразу за два пояса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о следующем поединке своего сына Тима Цзю, заявив, что на кону будут сразу два пояса, передает «Чемпионат».

Тим Цзю в следующем поединке будет драться сразу за два пояса
© Газета.Ru

«Другие соперники всегда будут. Чарло не будет, будет другой. Сейчас Тимофей выходит против чемпиона WBC, у него будет объединение титулов», — сказал Цзю-старший.

Цзю без боя получит титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO). Это стало возможным после санкций о отношению к абсолютному чемпиону Джермеллу Чарло, который отказался от поединка с Цзю.

Свой последний бой Тим Цзю провел против мексиканца Карлоса Окампо 18 июня. Российско-австралийский боксер одержал победу и защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO (1-я защита Цзю) в 1-м среднем весе.

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