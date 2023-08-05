Бой Джошуа отменили из-за положительной допинг-пробы соперника

Бой между Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом отменен из-за вероятной положительной допинг-пробы последнего. Об этом информирует Matchroom Boxing.

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По их словам, Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) 5 августа проинформировала Ассоциацию боксерских комиссий и Британский совет бокса о том, что Уайт представил «неблагоприятные результаты анализа» в рамках антидопингового протокола.

Из-за этого бой, который должен был состояться 12 августа в Лондоне, отменен, организации должны провести расследование. Дополнительную информацию пообещали предоставить позднее.