Блогер Джейк Пол победил экс‑бойца UFC в поединке по правилам бокса

Блогер Джейк Пол одержал победу над экс бойцом UFC Нейтом Диасом в поединке по правилам бокса, который прошел в Далласе (США, штат Техас).

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Бой весовой категории до 84 кг и в перчатках весом в 10 унций прошел всю дистанцию. По итогам восьми раундов судьи единогласно отдали победу Полу. Счет судейских записок: 97–92, 98–91, 98–91.

Для 37 летнего Диаса этот поединок стал дебютным в боксе и первым после ухода из UFC. Всего в MMA он одержал 21 победу при 13 поражениях.