Валуев высказался о возможности тренировать Илона Маска

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о возможности тренировать владельца Twitter Илона Маска к бою против главы корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга. Его слова приводит Sport24.

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Валуев заявил, что не стал бы готовить Маска.

«Не нуждаюсь в дополнительной известности», — подчеркнул депутат.

Он назвал интернет победителем в этом поединке.

4 августа Хабиб Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою против Цукерберга. Причиной стало то, что спортсмен завершил тренерскую карьеру.