Бывшая жена российского боксера выступила с критикой в адрес экс-супруга

Екатерина Бивол, бывшая жена боксера Дмитрия Бивола, заявила в соцсетях, что она оказалась лишней, когда к спортсмену пришла слава.

«Я переводила тексты для соцсетей на английский, я помогала с интервью, искала врачей. После 15,5 лет моего упорного труда пришла настоящая слава, а я оказалась чем-то лишним», — написала Екатерина.

Также Екатерина отметила, что Дмитрий принижал ее заслуги, говоря, что она ничего не заслужила.

Россиянин дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Бивол остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (причем 11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.