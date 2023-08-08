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Боксер Джонсон изменил свое имя в честь президента России Владимира Путина

Известный боксер Кевин Джонсон рассказал в интервью «Известиям», что изменил имя в честь российского лидера Владимира Путина.

Боксер Джонсон изменил свое имя в честь Путина
© cкриншот

«Меня теперь будут звать Кевин Владимирович - в честь Владимира Путина», - пояснил боксер.

Джонсон добавил, что после смены имени он стал русским на 100%

Боец ММА Монсон признался, что считает себя русским, и рассказал об отказе от американского паспорта

Ранее боксер заметил, что неоднократно приезжал в Россию. В ходе турне осознал, что ему по душе российские просторы, нравится еда. Он добавил, что желает жить в стране, стать ее гражданином.

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