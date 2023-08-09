Усик назвал трех лучших боксёров мира

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и действующий обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал, по его мнению, трёх лучших боксёров мира на данный момент.

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«Первый – Теренс Кроуфорд, второй – [Наоя] Иноуэ, третий – [Джервонта] Дэвис», – сказал Усик в интервью изданию Luckypunch.net.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).