Емельяненко заявил о желании провести поединок с Майком Тайсоном

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал о желании принять участие в боксерском поединке. Его слова приводит The MMA Hour.

«В MMA я никогда не вернусь, потому что это обещание. Но я хотел бы попробовать себя в боксе, мне это интересно», — заявил он.

Емельяненко отметил, что хотел бы провести поединок с Майком Тайсоном.

5 февраля Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко. В его активе — 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.