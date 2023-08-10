Василевский оценил перспективы Федора Емельяненко в боксе

«Перспективы у Фёдора есть. Если он ещё будет с боксёрами тренироваться, с тренерами по боксу. У него же тайминг очень хороший, чувствует, когда нужно бить. И он очень быстрый, несмотря на возраст и тяжёлый вес. Плюс ко всему этому у него есть нокаутирующий удар и чутьё. Просто нужно подкорректировать некоторые вещи, именно такие, боксёрские. Передвижения, защита. А так, у него всё есть», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.