Костя Цзю предостерег Федора Емельяненко от поединка с Майком Тайсоном

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю предостерег бывшего бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко от поединка с американцем Майком Тайсоном. Его слова приводит РИА Новости.

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Спортсмен заявил, что Емельяненко не разрешат организовать поединок, так как существуют международные правила по проведению таких боев.

«Кто-то должен взять на себя ответственность за организацию этого поединка, а кто это сделает?» — задался вопросом он.

10 августа Федор Емельяненко рассказал о желании принять участие в боксерском поединке. Он отметил, что хотел бы провести поединок с Тайсоном.

В активе Емельяненко 40 побед при семи поражениях, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. Он завершил карьеру 5 февраля, проиграв Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде.